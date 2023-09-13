Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 14 сентября

13:40, 13 сентября 2023, ПАИ

14 сентября в Псковской области ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью местами, днём повсеместно – кратковременные дожди. В отдельных районах – грозы. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе составит ночью от +11 до +16 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.

Будет дуть ветер южных направлений, днём – с переходом к северным направлениям со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.