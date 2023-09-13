Фестиваль плова пройдёт в Островском районе
Фестиваль плова пройдёт на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
В рамках фестиваля запланировано проведение гастрономического мероприятия «Плов – это вам не рисовая каша».
На фестивале пройдут конкурс на лучший плов, выступление ансамбля «Имамат», выставка ретротехники от мотоклуба, мастер-классы, битва на мечах и стрельба из лука, ярмарка ремесленников, а также фаер-шоу.
Отметим, что вход на фестиваль в зависимости от возраста стоит 150 или 200 рублей.
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