Фестиваль плова пройдёт в Островском районе

12:23, 13 сентября 2023, ПАИ

Фестиваль плова пройдёт на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

В рамках фестиваля запланировано проведение гастрономического мероприятия «Плов – это вам не рисовая каша».

На фестивале пройдут конкурс на лучший плов, выступление ансамбля «Имамат», выставка ретротехники от мотоклуба, мастер-классы, битва на мечах и стрельба из лука, ярмарка ремесленников, а также фаер-шоу.

Отметим, что вход на фестиваль в зависимости от возраста стоит 150 или 200 рублей.