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Спорт

Псковские футболистки стали лучшими на чемпионате СЗФО

Псковские футболистки команды «Россиянка» заняли первое место на чемпионате Северо-Западного федерального округа среди женских команд, который прошёл в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ОФФ «Северо-Запад»

Отметим, что в соревнованиях принимали участие четыре команды из Пскова, Куньи, Петрозаводска и Калининградской области. «Россиянка» одержала победу во всех трёх встречах и стала победителем турнира. Решающая игра против команды из Калининградской области прошла сегодня. В ней псковички выиграли со счётом 3:1.

Добавим, что спортсменки из Куньи не смогли стать призёрами и уступили своим соперницам во всех трёх встречах.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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