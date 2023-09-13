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Общество

Для 47% псковичей труд означает стабильность – опрос

Псковичи считают, что для русских труд – это стабильность, обязанность и карьера. Об этом сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого среди представителей экономически активного населения города.

Большинство псковичей своё личное отношение к труду описывают через такие понятия, как стабильность (47 %), развитие (44 %) и порядок (22 %).

Для русских в целом, по мнению горожан, труд – это стабильность (49 %), обязанность (36 %) и карьера (27 %). Для американцев – богатство (63 %), карьера (58 %) и успех (43 %). Для китайцев – традиция (43 %), обязанность (33 %) и долг (31 %). Для французов – карьера (28 %), свобода (26 %) и общение (24 %). Для немцев – порядок (62 %), стабильность (40 %) и карьера (29 %).

Характеризуя отношение других наций к труду, горожане часто оказывались во власти стереотипов: американской мечты о богатстве, культуры трудоголизма в Китае, «либерте» из девиза Великой французской революции, немецкого «орднунга».

Характеристику труда как общения жители Пскова чаще приписывают нациям, которым свойственна коммуникабельность, – испанцам (28 %), итальянцам (23 %) и бразильцам (23 %). О многовековой традиции трудиться респонденты говорили в отношении не только китайцев (43 %), но и японцев (37 %). Уважение как одна из ключевых характеристик труда упоминалась чаще всего также в отношении японцев (25 %), на втором месте – турки (20 %).

Труд как обязанность – так горожане чаще всего характеризуют отношение узбеков (40 %). Ассоциируют труд со справедливостью чаще всего в рассуждениях о русских (17 %). Труд и достоинство считают практически синонимами для японцев и англичан (по 15 %). Труд в радость, по мнению 25 % опрошенных, прежде всего для бразильцев. Фраза «счастье – в труде» характеризует испанцев (22 %). «Гармония» – это также про них, а ещё про итальянцев и французов (по 16 %).

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