Молодой человек попытался сломать камеру в подземном переходе в Великих Луках

14:37, 13 сентября 2023, ПАИ

Попытку совершения вандализма в очередной раз зафиксировала видеокамера, установленная в подземном переходе на перекрёстке площади Калинина и улицы Дьяконова в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На видео, снятом камерой, видно лицо молодого человека, который пытается свернуть камеру, а также сломать лампу в подземном переходе.

В администрации Великих Лук обратили внимание на то, что вандализм и хулиганские действия являются правонарушениями и влекут за собой привлечение к административной, а также уголовной ответственности. По каждому случаю вандализма или хулиганского деяния, совершённого с целью порчи общественного имущества, направят соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Отмечается, что прошлый акт вандализма, совершённый в подземном переходе, не остался безнаказанным – правонарушителя привлекли к ответственности.

Напомним, подобные случаи в подземном переходе в Великих Луках происходят не впервые. Ранее вандал замазал краской камеру видеонаблюдения.