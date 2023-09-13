Депутаты наградили сотрудника Псковского музея-заповедника

14:12, 13 сентября 2023, ПАИ

Старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Ирина Галицкая получила благодарность Псковского областного Собрания депутатов за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Псковской области. Награду вручил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Ирина Галицкая пришла в Псковский музей в 1978 году. Сначала работала экскурсоводом, потом художником-реставратором в отделе реставрации фондов, затем была заведующей сектором драгоценных металлов.

«На счету Ирины Галицкой несколько книг, многочисленные выступления на конференциях различного уровня. Она является автором нескольких выставок, в частности «По платью видно, кто идёт», которая недавно с успехом была показана в Псковском, Новгородском и Владимирском музеях», – отметили сотрудники музея.

В торжественной обстановке Ирине Галицкой вручили благодарность и цветы. Ей пожелали крепкого здоровья и реализации новых амбициозных проектов, которые будут способствовать дальнейшему развитию культуры Псковской области и продвижению Псковского музея-заповедника.