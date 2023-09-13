Аппарат МРТ Псковской областной больницы отправили на ремонт
Аппарат магнитно-резонансной томографии, который принадлежит Псковской областной клинической больнице, отправили на ремонт. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.
Эксперты оценили поломку, она довольно серьёзная. Оборудование направили на ремонт. «Необходим ремонт катушки – устройства, которое используется для создания и регистрации радиочастотного сигнала для формирования изображения», – отметили в Псковской областной клинической больнице.
Сообщается, что, при условии успешного устранения неполадки, аппарат МРТ будет снова введён в строй до конца месяца.
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