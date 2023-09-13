Похитителей рассады и электротоваров задержали в Пскове
Сотрудники Росгвардии задержали граждан, которые похитили товары из магазинов в Пскове 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Так, около 14:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 51-летнего псковича, который пронёс через кассу рассаду и удобрения, при этом не заплатив за них.
В 23:00 в гипермаркете на Рижском проспекте росгвардейцы задержали 37-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала канцелярские принадлежности и электротовары.
Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.
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