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Общество

Похитителей рассады и электротоваров задержали в Пскове

Сотрудники Росгвардии задержали граждан, которые похитили товары из магазинов в Пскове 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Так, около 14:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 51-летнего псковича, который пронёс через кассу рассаду и удобрения, при этом не заплатив за них.

В 23:00 в гипермаркете на Рижском проспекте росгвардейцы задержали 37-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала канцелярские принадлежности и электротовары.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.

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