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Спорт

Сборная ПсковГУ по гребле поборется с сильнейшими вузами страны

Сборная Псковского государственного университета выступит на третьем этапе студенческой гребной лиги, который пройдёт на озере Разлив в Сестрорецке с 15 по 17 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер сборной вуза Сергей Матвеев.

Фото: группа Great River Club в соцсети «ВКонтакте»

Соревновательная часть начнётся 16 сентября. Сборная ПсковГУ в составе восьмёрки выступит под 26 стартовым номером. В лиге примут участие 40 сильнейших вузов страны.

«Первая дистанция – 5000 метров. Вторая – спринтерские гонки на выбывание, – отметил Сергей Матвеев. – Окончательный состав можно будет назвать после сегодняшней тренировки, но точно поедут Михаил Балалаев, Артём Закарян, Андрей Зиновьев, Матвей Дудецкий, Павел Назаров, Роман Николаев и Даниил Колесников».

Также тренер назвал университеты с самыми сильными гребными командами: Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Институт точной механики и оптики, Лесотехнический университет, Санкт-Петербургский горный университет, Новгородский государственный университет и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.

«В прошедшей матчевой встрече в конце августа мы оказались сильнее горного университета на дистанции в 5000 метров. Но она проходила в четвёрках, а соревнования пройдут в восьмёрках. Я думаю, мы сможем бороться с «горным» за первую десятку рейтинга. Надо постараться закрепиться в десятке сильнейших», – подчеркнул Сергей Матвеев.

Кроме того, тренер поделился подробностями относительно первокурсников, которые пополнили ряды гребного студенческого клуба в новом учебном году. «После встречи со студентами первого курса у нас появились люди, которые заинтересовались гребными спортом. Они уже вторую неделю проводят тренировки. Сейчас в состав они не попадут, но с прицелом на зимний сезон мы видим интересных новичков, которые смогут внести элемент конкуренции. На дистанции это даст хороший командный результат», – сказал он.

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