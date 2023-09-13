Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всероссийский профориентационный марафон «Россия – мои горизонты» пройдёт 14 сентября

Первый профориентационный онлайн-марафон, организованный при поддержке VK, пройдёт в России 14 сентября. Событие откроет цикл из более десятка профориентационных фестивалей по всей стране, созданных на базе проектной деятельности «Билета в будущее». В рамках мероприятия родители, педагоги и школьники смогут разобраться в вопросах профориентации и профессионального самоопределения, сообщили ПАИ в пресс-службе проекта «Билет в будущее».

Фото здесь и далее: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

Главное событие осени для школьников и будущих абитуриентов, их родителей и педагогов – профориентационный марафон «Россия – мои горизонты». Мероприятие пройдёт в офисе VK, 14 сентября, с 10:00 до 15:00. Для онлайн-участников будет доступна трансляция в сообществе «Билет в будущее» в социальной сети «ВКонтакте».

В марафоне примут участие эксперты и спикеры Министерства просвещения РФ, Фонда гуманитарных проектов, «Билета в будущее», VK Education и ключевых партнёров проекта, а также представители педагогического сообщества, учащиеся школ Москвы и Московской области.

Во время мероприятия каждый сможет задать интересующие вопросы экспертам самых разных профессий, узнать, какие из них будут наиболее востребованы в будущем, и какие навыки важно развивать в себе. В программу включены виртуальные видеоэкскурсии в ведущие компании России, а также можно будет пройти профессиональные пробы прямо из дома или школы в онлайн-режиме. Эксперты также поделятся полезной информацией о технологических прорывах России.

Программа начнётся со Всероссийского родительского собрания, которое пройдёт в формате ток-шоу. Вместе с этим состоится образовательный нетворкинг «Родители в теме» – дискуссия, в ходе которой лидеры мнения, эксперты и партнёры программы «Профминимум» («Билет в будущее») разберут семейные кейсы, расскажут про традиции выбора профессий и секреты успеха.

Ещё одна часть марафона – «Всероссийский педагогический совет», дискуссия в формате круглого стола: во время неё представители Министерства просвещения РФ расскажут про инструменты для реализации программы «Профориентационного минимума», которые позволят сформировать кадровый потенциал страны и воспитать ответственных граждан.

Программа марафона будет разделена на три специальные «комнаты» и тематические блоки – в рамках марафона профессий «Россия – мои горизонты»:

– «Индустриальная среда» позволит узнать об отрасли добычи и переработки полезных ископаемых, машиностроения, тяжёлой и лёгкой промышленности из первых уст – в зале будут присутствовать представители ведущих компаний России: холдинг «Вертолёты России» (Ростех), Росатом, МИСИС;

– «Здоровая среда» посвящена темам медицины, фармацевтики и биотехнологий: о них подробно расскажут представители компании МЕДСИ (АФК «Система»);

– «Умная среда» посвящена темам науки и образования, технологических достижений и цифровых инноваций: о них расскажут представители VK, Роскосмоса;

– «Комфортная среда» посвящена отраслям архитектуры и строительства, благоустройства, энергетики и транспорта: о профессиях подробно расскажут представители РЖД;

– «Аграрная среда» – дискуссия, посвящённая отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности – для тех, кто в будущем хочет стать зоотехником или генетиком-селекционером;

– «Безопасная среда» посвящена отраслям полиции, МЧС, ВС и ВПК, а также кибербезопасности: в дискуссии примут участие представители «Ростелекома»;

– «Креативная среда» – всё об отраслях искусства, дизайна и медиа;

– «Деловая среда» посвящена отрасли финансов, юриспруденции и предпринимательства;

– «Социальная среда» посвящена отраслям туризма и гостеприимства, сервиса и торговли: здесь можно узнать подробности от представителей комитета по туризму Москвы и благотворительного фонда АФК «Система».

В каждой комнате можно будет познакомиться с передовыми российскими производствами, посмотреть интервью с ведущими специалистами из разных отраслей, задать вопросы и принять участие в составлении «Всероссийской карты профессий».

Подключиться к онлайн-трансляции в сообществе «Билет в будущее» в социальной сети «ВКонтакте» можно по ссылке: vk.com/video-213948663_456239197.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 сентября 2023

Совместный проект запустили драмтеатр и ПсковГУ

13 сентября 2023

Открыта регистрация на Международный патриотический форум «Мы помним»

13 сентября 2023

Всероссийский профориентационный марафон «Россия – мои горизонты» пройдёт 14 сентября

13 сентября 2023

Великолукского предпринимателя спасли от многомиллионного штрафа

13 сентября 2023

«Газель» со сварочным оборудованием поступила из Псковской области на Херсонщину

13 сентября 2023

Молодой человек попытался сломать камеру в подземном переходе в Великих Луках

13 сентября 2023

Аппарат МРТ Псковской областной больницы отправили на ремонт

13 сентября 2023

Депутаты наградили сотрудника Псковского музея-заповедника

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...