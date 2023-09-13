Всероссийский профориентационный марафон «Россия – мои горизонты» пройдёт 14 сентября

15:01, 13 сентября 2023, ПАИ

Первый профориентационный онлайн-марафон, организованный при поддержке VK, пройдёт в России 14 сентября. Событие откроет цикл из более десятка профориентационных фестивалей по всей стране, созданных на базе проектной деятельности «Билета в будущее». В рамках мероприятия родители, педагоги и школьники смогут разобраться в вопросах профориентации и профессионального самоопределения, сообщили ПАИ в пресс-службе проекта «Билет в будущее».

Главное событие осени для школьников и будущих абитуриентов, их родителей и педагогов – профориентационный марафон «Россия – мои горизонты». Мероприятие пройдёт в офисе VK, 14 сентября, с 10:00 до 15:00. Для онлайн-участников будет доступна трансляция в сообществе «Билет в будущее» в социальной сети «ВКонтакте».

В марафоне примут участие эксперты и спикеры Министерства просвещения РФ, Фонда гуманитарных проектов, «Билета в будущее», VK Education и ключевых партнёров проекта, а также представители педагогического сообщества, учащиеся школ Москвы и Московской области.

Во время мероприятия каждый сможет задать интересующие вопросы экспертам самых разных профессий, узнать, какие из них будут наиболее востребованы в будущем, и какие навыки важно развивать в себе. В программу включены виртуальные видеоэкскурсии в ведущие компании России, а также можно будет пройти профессиональные пробы прямо из дома или школы в онлайн-режиме. Эксперты также поделятся полезной информацией о технологических прорывах России.

Программа начнётся со Всероссийского родительского собрания, которое пройдёт в формате ток-шоу. Вместе с этим состоится образовательный нетворкинг «Родители в теме» – дискуссия, в ходе которой лидеры мнения, эксперты и партнёры программы «Профминимум» («Билет в будущее») разберут семейные кейсы, расскажут про традиции выбора профессий и секреты успеха.

Ещё одна часть марафона – «Всероссийский педагогический совет», дискуссия в формате круглого стола: во время неё представители Министерства просвещения РФ расскажут про инструменты для реализации программы «Профориентационного минимума», которые позволят сформировать кадровый потенциал страны и воспитать ответственных граждан.

Программа марафона будет разделена на три специальные «комнаты» и тематические блоки – в рамках марафона профессий «Россия – мои горизонты»:

– «Индустриальная среда» позволит узнать об отрасли добычи и переработки полезных ископаемых, машиностроения, тяжёлой и лёгкой промышленности из первых уст – в зале будут присутствовать представители ведущих компаний России: холдинг «Вертолёты России» (Ростех), Росатом, МИСИС;

– «Здоровая среда» посвящена темам медицины, фармацевтики и биотехнологий: о них подробно расскажут представители компании МЕДСИ (АФК «Система»);

– «Умная среда» посвящена темам науки и образования, технологических достижений и цифровых инноваций: о них расскажут представители VK, Роскосмоса;

– «Комфортная среда» посвящена отраслям архитектуры и строительства, благоустройства, энергетики и транспорта: о профессиях подробно расскажут представители РЖД;

– «Аграрная среда» – дискуссия, посвящённая отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности – для тех, кто в будущем хочет стать зоотехником или генетиком-селекционером;

– «Безопасная среда» посвящена отраслям полиции, МЧС, ВС и ВПК, а также кибербезопасности: в дискуссии примут участие представители «Ростелекома»;

– «Креативная среда» – всё об отраслях искусства, дизайна и медиа;

– «Деловая среда» посвящена отрасли финансов, юриспруденции и предпринимательства;

– «Социальная среда» посвящена отраслям туризма и гостеприимства, сервиса и торговли: здесь можно узнать подробности от представителей комитета по туризму Москвы и благотворительного фонда АФК «Система».

В каждой комнате можно будет познакомиться с передовыми российскими производствами, посмотреть интервью с ведущими специалистами из разных отраслей, задать вопросы и принять участие в составлении «Всероссийской карты профессий».

Подключиться к онлайн-трансляции в сообществе «Билет в будущее» в социальной сети «ВКонтакте» можно по ссылке: vk.com/video-213948663_456239197.