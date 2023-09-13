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Культура

Выставку «Весёлый сад, где вместе Флора и Помона» откроют в Пушкинском заповеднике

Выставку «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона» откроют в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в его центральной усадьбе, точнее — на огороде в северном саду имения Пушкиных и Ганнибалов 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На выставке «…Веселый сад, где вместе Флора и Помона» в 2018 году Фото: Пушкинский заповедник

«Эта выставка – традиционная и неизменно пользуется большим успехом у посетителей. В не самой обычной для «классического» музея экспозиции будут представлены как свежие, так и переработанные в «домашние заготовки на зиму» фрукты, овощи и злаки, выращенные в садах и на огородах в музеях-усадьбах «Михайловское», «Тригорское», «Петровское», в «Пушкинской деревне» в Бугрово», – отметили в учреждении. 

При этом подавляющее большинство растений, которые можно будет увидеть на «урожайной выставке» – из числа тех, что культивировали здесь в пушкинское время и ранее.

«Напомним, что огороды в музеях-усадьбах являются экскурсионными объектами. Так, например, Михайловский огород воссоздан на том месте, где был при Пушкине, свидетельством чему является известный рисунок псковского землемера И. Иванова, по которому позднее, в 1838 году была сделана гравюра», – уточнили в музее. 

А в Тригорском туристов познакомят с «Огородом лекарственных трав и растений», обустроенным по образцу подобных гряд с лекарственными и пряными травами, «аптекарских огородов», типичных для усадеб XVIII века. Всё это неизменно привлекает внимание посетителей, особенно тех, что приезжают в Пушкинский заповедник из больших городов.

На выставке «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона» свободно смогут побывать все желающие; билеты на неё или какие-либо возрастные ограничения для посетителей не предусмотрены. Для гостей запланировано угощение, например, правильно сваренная «картошка в мундире», традиционная для крестьянского стола. Тут же можно будет купить мёд, яблоки, особенно уродившиеся в этом году в мемориальных усадьбах, отдельные овощи, выращенные в экологически чистых заповедных пространствах и заготовки на зиму из них.

Откроют выставку 16 сентября в 12:00.

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