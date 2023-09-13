Великолукского предпринимателя спасли от многомиллионного штрафа

14:50, 13 сентября 2023, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов и бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв спасли предпринимателя от шестимиллионного штрафа. Семизначную сумму владелец неиспользуемой автостоянки в Великих Луках должен был заплатить энергоснабжающей организации за неисправный счётчик. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В 2016 году платная стоянка прекратила работу, но точка подключения осталась. Ежегодно сотрудники АО «Псковэнергоагент» проверяли исправность оборудования, в мае 2023 счётчик оказался разбит. Владельцу выставили штраф за безучётное потребление, перемножив максимальную мощность на круглосуточное потребление в течение полугода.

По обращению предпринимателя Андрей Козлов и Аркадий Мурылёв разобрались в ситуации, ознакомились с судебной практикой, провели переговоры с руководством энергоснабжающей организации. Проблему удалось решить в досудебном порядке, аннулировав акт, составленный с нарушениями.