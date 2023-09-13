Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолукского предпринимателя спасли от многомиллионного штрафа

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов и бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв спасли предпринимателя от шестимиллионного штрафа. Семизначную сумму владелец неиспользуемой автостоянки в Великих Луках должен был заплатить энергоснабжающей организации за неисправный счётчик. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В 2016 году платная стоянка прекратила работу, но точка подключения осталась. Ежегодно сотрудники АО «Псковэнергоагент» проверяли исправность оборудования, в мае 2023 счётчик оказался разбит. Владельцу выставили штраф за безучётное потребление, перемножив максимальную мощность на круглосуточное потребление в течение полугода.

По обращению предпринимателя Андрей Козлов и Аркадий Мурылёв разобрались в ситуации, ознакомились с судебной практикой, провели переговоры с руководством энергоснабжающей организации. Проблему удалось решить в досудебном порядке, аннулировав акт, составленный с нарушениями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 сентября 2023

Открыта регистрация на Международный патриотический форум «Мы помним»

13 сентября 2023

Всероссийский профориентационный марафон «Россия – мои горизонты» пройдёт 14 сентября

13 сентября 2023

Великолукского предпринимателя спасли от многомиллионного штрафа

13 сентября 2023

«Газель» со сварочным оборудованием поступила из Псковской области на Херсонщину

13 сентября 2023

Молодой человек попытался сломать камеру в подземном переходе в Великих Луках

13 сентября 2023

Аппарат МРТ Псковской областной больницы отправили на ремонт

13 сентября 2023

Депутаты наградили сотрудника Псковского музея-заповедника

13 сентября 2023

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 14 сентября


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...