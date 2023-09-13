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Общество

Открыта регистрация на Международный патриотический форум «Мы помним»

Открыта регистрация на Международный патриотический форум «Мы помним». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

«Мы помним» – это уникальная площадка для формирования гражданско-патриотических ценностей молодёжи России и Белоруссии.

В этом году в рамках форума пройдут два направления.

Первое – для специалистов в сфере патриотического воспитания молодёжи на территории Псковской области в возрасте от 18 до 35 лет.

К участию приглашаются руководители патриотических объединений (поисковых, военно-спортивных, военно-патриотических клубов, центров патриотического воспитания и так далее); начальники местных отделений ВВПОД «Юнармия» Псковской области; специалисты молодёжных центров муниципальных образований Псковской области, работающие в сфере патриотического воспитания; педагоги (инструкторы) патриотических объединений.

Второе – для молодых патриотов в возрасте от 18 до 35 лет.

К участию приглашаются представители молодёжных общественных объединений и организаций, патриотических клубов и отрядов, поисковых отрядов и объединений.

Подать заявку можно до 29 сентября на сайте.

Организаторами форума являются Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке правительства Псковской области, а также Ресурсный центр гражданских инициатив. Форум проводится при грантовой поддержке «Росмолодёжи».

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