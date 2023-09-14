Как пережить страшное новолуние и последующие дни – взгляд астролога

14:53, 14 сентября 2023, ПАИ

Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова рассказывает про грядущее новолуние 15 сентября – о том, какую программу оно заложит на следующий месяц.

Предстоящее новолуние произойдёт в знаке Девы ранним утром в 4:39 по Москве. Оно в первую очередь интересно тем, что совпадает с выходом Меркурия из ретрофазы. О чём это говорит?

Во-первых, о том, что все процессы и дела, которые у вас подвисли в прошедшие три недели, сейчас должны ускориться и задвигаться. Тем более у новолуния есть тригон к Урану – развитие событий может быть стремительным и непредсказуемым, как на американских горках. Так что пристегните ремни.

Но в сам день новолуния ничего важного и значимого предпринимать не стоит – нужного результата не достигнете. Особенно это касается утра.

Если вы ждали подходящего времени для старта важного дела или проекта, хорошее время для запуска – с 18 по 28 сентября.

Во-вторых, готовьтесь к тому, что придётся устранять косяки, которые вы допустили в предыдущем месяце. Приятная новость заключается в том, что Дева очень хорошо способствует структурированию и упорядочиванию всех процессов. А это значит, что обстоятельства будут в этом помогать. Ожидайте свою Мэри Поппинс, которая прилетит и наведёт порядок.

Новолуние всегда закладывает новую программу на предстоящие четыре недели. Обычно я говорю, что на новолуние очень хорошо планировать дела на ближайший месяц, и это действительно так. Но в этот раз из-за оппозиции к новолунию Нептуна (главного обманщика и иллюзиониста) оцените свои планы и проекты на реалистичность. Ещё раз всё внимательно проверьте, не ошиблись ли вы где-то в своих установках и расчётах, все ли факты и обстоятельства вам известны, не утаивают ли от вас значимую информацию? Помните, что риски столкнуться с мошенничеством повышаются кратно. А если в вашей жизни есть какая-то глобальная ложь или обман, в грядущий месяц появится шанс увидеть это со всей отчётливостью. Тоже касается и самообмана.

В сам день новолуния и накануне из-за того же Нептуна велики риски отравиться несвежей едой, лекарствами и алкоголем. Это касается и домашних питомцев. Если вам предстоят медицинские манипуляции с использованием наркоза, надо быть очень аккуратным – что-то может пойти не так! По возможности их лучше перенести. Не удивляйтесь, если в новолуние проснётесь разбитым и усталым, в этот день энергетика всегда понижена.

Весь следующий месяц будьте осторожны на воде – возрастают риски происшествий. Вполне вероятно, что в новостях услышим о новых землетрясениях, наводнениях, других серьёзных катаклизмах, связанных с водой.

Грядущие четыре недели хороши для людей, которые ждут шанса, чтобы реализовать свои амбиции либо хорошо заработать, или и то и другое вместе. Шансы обязательно появятся, главное их увидеть и начать действовать. Если хотите успеха, выходите из сумрака. Есть также хорошие шансы найти выход из затруднительного положения. Особенно обратите внимание на даты 23 и 25 сентября – неожиданные повороты и возможности увеличиваются, особенно в деловой сфере. Обратите внимание, если в эти дни появляются новые клиенты или деловые партнёры, сотрудничество может стать очень перспективным.

Так как новолуние происходит в Деве, три дня перед ним очень хорошо подходят для краткосрочных очистительных диет, в том числе с использованием трав, но лучше проконсультироваться со специалистом.

Напоминаю, что за день-два до новолуния может ощущаться нехватка энергии и упадок сил, могут одолевать мрачные мысли. Бояться этого не нужно, лучше постараться дать себе отдых или хотя бы не перегружать себя работой. Самое лучшее – это навести порядок в собственных мыслях и окружающем пространстве, устроить физический и эмоциональный детокс. Тогда вы лучше синхронизируетесь с лунными ритмами, а значит, более продуктивно проживёте следующие четыре недели.