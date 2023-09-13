Реставрация Успенского собора началась в Пушкинских Горах

16:24, 13 сентября 2023, ПАИ

Началась реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Собор Успения» (XVI век) в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Планируется провести реставрацию фасадов, восстановить повреждённую булыжную отмостку по всему периметру здания, заменить конструкции крыши, отреставрировать повреждённые элементы конструкции главы четверика и шатра колокольни.

Святогорский монастырь основали по приказу Ивана Грозного в 1569 году на месте явления святому блаженному Тимофею иконы Божией Матери «Одигитрия».

Первое каменное строение Святогорского монастыря – Собор Успения. Он построен в традиционных формах псковской архитектуры из известняковых плит, трехапсидный, однокупольный. Храм возвышается на вершине Синичьей (Святой) горы.

Александр Пушкин часто бывал здесь, работал в монастырской библиотеке, собирая материал для трагедии «Борис Годунов». Здесь же, у стен Собора Успения, находится могила поэта. Она отреставрирована АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» в 2023 году.