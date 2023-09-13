Светофор на улице Чудской в Пскове временно отключат
Светофор на регулируемом пешеходном переходе через улицу Чудскую в Пскове отключат с 14 по 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
Там отметили, что отключение светофора связано с выполнением работ по переустройству светофорного объекта на пересечении улиц Чудской и Алмазной.
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