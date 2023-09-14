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Общество

Гремячую башню в Пскове закроют для посещения

Гремячую башню в Пскове закроют для посещения, заявил главный инженер организации «Межрегиональные проекты и программы развития» Алексей Богаченков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фото Алексей Богаченков. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«Посещение башни сейчас весьма опасно», – сказал Алексей Богаченков.

При этом он подчеркнул, что на данный момент технические возможности позволяют провести ремонт, который сделает посещение башни безопасным для туристов и жителей города.

Ранее региональный комитет по охране объектов культурного наследия включал Гремячую башню в Пскове в программу консервации на текущий год, отметил гость эфира. Однако из-за ограниченности бюджетных средств окончательно включить объект в программу не представилось возможным.

«Я очень надеюсь, что это случится в следующем году», – заключил инженер.

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