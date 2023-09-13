Работу аптечного пункта в микрорайоне Псковкирпич оценил Алексей Севастьянов

16:44, 13 сентября 2023, ПАИ

Работу аптечного пункта, открытого в ФАПе в микрорайоне Псковкирпич, оценил депутат областного Собрания Алексей Севастьянов в ходе совместного с депутатом гордумы Сергеем Гавриловым рабочего выезда в избирательный округ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов













Продажа медикаментов осуществляется со вторника по субботу включительно – такой график оказался предпочтительным для местных жителей. Ассортимент также согласован с гражданами, в случае отсутствия нужной позиции провизор может привезти её по заявке.

«Проблема медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения на Псковкирпиче была очень давней, – напомнил историю вопроса Алексей Севастьянов. – Мы открывали этот ФАП – ленточку перерезали, потом закрывали, потому что не было сотрудника. Через взаимодействие с поликлиникой нашли вариант, когда медработник ведёт здесь приём раз в неделю, а теперь и продажу лекарств удалось организовать. Люди довольны, аптечный пункт очень востребован».

По словам Алексея Севастьянова, обеспечить лекарствами жителей Псковкирпича позволило системное решение о выделении бюджетных средств на лицензирование ФАПов и приобретение торгового оборудования, инициированное депутатами фракции «Единая Россия». В этом году продажу самых необходимых медикаментов должны начать более ста ФАПов области.