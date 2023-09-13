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Выставка Юрия Вороненко «Хроники ментальных путешествий» открылась в Великих Луках

Выставка художника Юрия Вороненко «Хроники ментальных путешествий» (12+) открылась в художественном салоне Великих Лук. Составляющими выставки являются мистические образа, фэнтези и параллельные миры. Об этом пишет портал Luki-News.

Фото: Luki-News

К подготовке новой экспозиции художник подошёл максимально скрупулёзно.

«Момент был сложный в том, чтобы эти картины описать. Потому что одно дело – я как художник преподаю, другое дело – их нужно как-то оформить духовно. Этим занималась моя жена. Она этим вопросом очень хорошо занималась, ей большая благодарность», – поделился с нами Юрий Вороненко.

Он отметил, что все картины со своей историей. На полотнах изображена реальность, а также мировые события, которые автор передаёт через свою призму восприятия.

«Эта выставка говорит о том, что мы должны внутри пробуждать себя и говорить о свете, говорить о светлом начале, о наших внутренних ресурсах внутри нас. Ведь мы все связаны друг с другом, как я на выставке сказала, не мобильными сетями, а невидимыми световыми нитями, которые проходят сквозь наши живые сердца», – отметила супруга художника Людмила Вороненко.

Увидеть картины художника Юрия Вороненко в художественном салоне можно до середины октября.

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Выставка Юрия Вороненко «Хроники ментальных путешествий» открылась в Великих Луках


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