Газопровод начали строить в псковской деревне Опочицы
«Газпром газораспределение Псков» приступил к строительству внутрипоселкового газопровода протяжённостью около пяти километров в деревне Опочицы Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.
Газовые сети строятся в рамках догазификации и создадут техническую возможность подключения 60 домовладений. С жителями деревни заключили 31 договор на догазификацию.
«Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец октября 2023 года. Планируем до конца года после получения необходимой разрешительной документации начать подключение домовладений, готовых к приёму газа», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.
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