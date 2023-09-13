Газопровод начали строить в псковской деревне Опочицы

17:23, 13 сентября 2023, ПАИ

«Газпром газораспределение Псков» приступил к строительству внутрипоселкового газопровода протяжённостью около пяти километров в деревне Опочицы Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Газовые сети строятся в рамках догазификации и создадут техническую возможность подключения 60 домовладений. С жителями деревни заключили 31 договор на догазификацию.

«Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец октября 2023 года. Планируем до конца года после получения необходимой разрешительной документации начать подключение домовладений, готовых к приёму газа», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.