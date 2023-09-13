Пьяная жительница Палкинского района ударила бывшего сожителя ножом

17:57, 13 сентября 2023, ПАИ

28-летняя жительница Палкинского района ударила своего бывшего сожителя ножом в живот. Преступление произошло 11 сентября. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Когда девушка выпивала со своим бывшим сожителем, между ними произошла ссора. После этого она ударила мужчину ножом в живот. Потерпевшего экстренно госпитализировали и прооперировали в Псковской областной больнице.

Сейчас девушку ждёт суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.