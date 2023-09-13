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Происшествия

Пьяная жительница Палкинского района ударила бывшего сожителя ножом

28-летняя жительница Палкинского района ударила своего бывшего сожителя ножом в живот. Преступление произошло 11 сентября. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета. 

Фото: ПАИ

Когда девушка выпивала со своим бывшим сожителем, между ними произошла ссора. После этого она ударила мужчину ножом в живот. Потерпевшего экстренно госпитализировали и прооперировали в Псковской областной больнице.

Сейчас девушку ждёт суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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