Около 14 млн рублей направят на покупку инвентаря для спортшкол Пскова

17:46, 13 сентября 2023, ПАИ

Около 14 миллионов рублей направят на приобретение инвентаря в спортивные школы Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова в этом году серьёзно обновляем техническую базу городских спортивных школ. Часть денег выделили из бюджета города. Готовимся к закупкам», – написал Борис Елкин.

Он отметил, что в Пскове есть семь спортивных школ, в которых занимаются 26 видами спорта. Для этих учреждений закупят около 100 наименований инвентаря.

«Подобное обновление было 12 лет назад, но раза в два меньше. Среди крупных покупок – лодки для академической гребли, байдарки и каноэ. Впервые оборудование для занятий, в том числе инклюзивных, получит школа конного спорта. Всего на приобретение спортинвентаря будет направлено около 14 миллионов рублей», – подчеркнул глава Пскова.