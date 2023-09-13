По нацпроекту завершён ремонт дороги к Пушкинским Горам

18:08, 13 сентября 2023, ПАИ

Ремонт автомобильной дороги Новгородка – Пушкинские Горы завершили в Пушкиногорском районе. Объект прошёл официальную приёмку и введён в эксплуатацию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Трасса ведёт к Пушкинским Горам – одной из главных туристических точек региона. Здесь расположен Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», – отметили в пресс-службе.

Обновление трассы велось с 2022 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В прошлом году специалисты отремонтировали участок с нулевого по 12-й км, в этом году в нормативное состояние привели второй участок – с 12-го по 24-й км.

На объекте выполнен целый комплекс работ: расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев, восстановление укреплённой части обочин и виражей, обновлены изношенное дорожное полотно, пересечения, примыкания и съезды, отремонтированы водопропускные трубы, укреплены обочины, а также отремонтировано дорожное полотно на мосту через реку Великую.

Кроме того, в нормативное состояние приведены автобусные остановки: в заездных карманах и на посадочных площадках полностью заменена дорожная одежда. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком специалисты нанесли дорожную разметку, а вблизи остановочных пунктов обустроили пешеходные переходы.

Обновлением региональной дороги занималась подрядная организация ООО «АДП» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – около 430 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

Благодаря нацпроекту за два года трасса обновлена на всём протяжении – это более 24 км.