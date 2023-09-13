Пассажирка пострадала в результате ДТП в Новосокольническом районе

18:45, 13 сентября 2023, ПАИ

В деревне Горожане Новосокольнического района водитель не справился с управлением, в результате его автомобиль вылетел в кювет с последующим наездом на дерево. Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадала 52-летняя пассажирка. Решается вопрос о её госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.