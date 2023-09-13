Прожиточный минимум на 2024 год увеличили в Псковской области

19:28, 13 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление, которое устанавливает величину прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения на 2024 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно документу, величина прожиточного минимума в Псковской области на душу населения увеличится и составит 15 101 рубль, для трудоспособного населения – 16 460 рублей, для пенсионеров – 12 987 рублей, для детей – 14 648 рублей.

Постановление будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.