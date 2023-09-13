Псковская область присоединится к «Цифровому диктанту»

19:34, 13 сентября 2023, ПАИ

Всероссийская акция определения уровня цифровой грамотности «Цифровой диктант» пройдёт с 29 сентября по 15 октября. Пройти тестирование можно будет на одноимённой платформе цифровойдиктант.рф. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель акции – измерить персональный уровень цифровой грамотности каждого участника. Диктант позволяет разным возрастным группам узнать о новых технологиях, ближе познакомиться с цифровыми сервисами и продуктами, в том числе отечественного производства. Проект помогает участникам сформировать личную траекторию повышения цифровой грамотности с помощью работы над ошибками.

На портале также размещены просветительские материалы. Они находятся в разделе «Библиотека знаний». С помощью статей можно узнать что-то новое и подготовиться к прохождению тестирования.

Диктант универсален и создан с учётом особенностей разных возрастных групп: детей (7–13 лет), подростков (14–17 лет), взрослых (18–59 лет), людей старшего поколения (60 лет и старше).

Структура диктанта охватывает все важные для пользователей сферы, он включает в себя блоки «Цифровое потребление», «Цифровые компетенции», «Цифровая безопасность» и «Новые технологии».

Организатором выступает Ассоциация электронных коммуникаций вместе с АНО «Цифровая экономика» и с общественным движением «Народный фронт» при поддержке Минцифры России.

В прошлом сезоне акции приняло участие более 919 тысяч человек со всей страны. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.