Танцевальный ансамбль из Острова получил звание «Образцовый коллектив»

20:01, 13 сентября 2023, ПАИ

Эстрадному танцевальному ансамблю «Променад» из Островской гимназии присвоено звание «Образцовый коллектив». Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

Танцевальный коллектив был создан пять лет назад на базе городской гимназии. Сейчас азы хореографии в нем постигают свыше 80 человек с 1 по 11 класс. Несмотря на такой юный возраст, коллектив уже побывал на многих престижных танцевальных конкурсах в других городах, и всегда выступал успешно. Домой ребята возвращались с наградами за призовые места.

Руководит коллективом Людмила Новикова — педагог высшей квалификационной категории. «Променад» сегодня – это большая творческая семья. Репертуар коллектива разноплановый, насчитывает более 50 постановок разных жанров.

После каникул коллектив приступил к репетициям, готовится к покорению новых вершин.