В Печорском районе из-за съемок фильма будет ограничено движение автотранспорта

20:43, 13 сентября 2023, ПАИ

Около стен Изборской крепости будут проходить съёмки многосерийного художественного фильма «Казачок». Об этом сообщила газета «Печорская правда».

В связи с кинопроцессом возле стен Изборской крепости будет ограничено движение на улице Московской в деревне Изборск Печорского района. Под ограничение попадёт участок от дома № 6 до перекрёстка улиц Московской и Одесской. Постановление об этом уже издала администрация городского поселения «Печоры».

Одним из продюсеров картины стал известный актёр Сергей Светлаков. «Казачок» - это приключенческий молодёжный сериал, в котором главный герой совершает увлекательное путешествие в прошлое, где становится свидетелем изгнания поляков из Москвы 4 ноября 1612 года. Фильм одновременно и развлекательный, и исторически-просвещающий.

Съёмки будет проводить ООО «Студия Свердловск».