Более 2000 допвыходных по уходу за детьми с ОВЗ оплатили псковичам

21:32, 13 сентября 2023, ПАИ

2 212 дополнительных выходных дней на общую сумму более 6,8 миллиона рублей оплатило родителям детей с инвалидностью отделение Социального фонда России по Псковской области с начала 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

Мини-отпуск, состоящий из четырёх дней в месяц, предоставляется родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за ребёнком с инвалидностью. Дополнительные выходные могут быть использованы одним из родителей ребёнка-инвалида либо разделены родителями между собой по своему усмотрению.

Если раньше не использованные в текущем месяце выходные не суммировались и не переносились на следующий месяц, то с 1 сентября 2023 года появилась возможность накапливать неиспользованные выходные, чтобы потом взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней.

Заявление о дополнительных выходных родитель ребёнка-инвалида подаёт работодателю, даты выходных согласовываются. Оплата дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка.