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Большие гастроли Санкт-Петербургского театра «Пушкинская школа» пройдут в Михайловском в десятый раз

Большие гастроли Санкт-Петербургского государственного Пушкинского театрального центра и его театра «Пушкинская школа» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в этом сентябре пройдут в юбилейный, десятый раз. Об этом накануне своего визита в Святогорье напомнил народный артист России, лауреат Госпремии РФ, кавалер орденов Почёта и «За заслуги перед Отечеством» и медали «За заслуги перед Псковской областью» Владимир Рецептер. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Сцена из спектакля «Пушкинской школы» по комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Из архива музея-заповедника «Михайловское»

Создатель и бессменный руководитель Пушкинского центра и театра в его структуре, режиссёр и педагог-наставник, воспитывающий уже четвёртое поколение петербургских актёров, особо отметил, что на выступления его театра приезжают школьники и студенты практически из всех районов Псковской области и даже из-за её пределов и это радостно. 

«Мы надеемся, что в этом году наши выступления посетит ещё больше школьников и студентов, ведь спектакли нашего гастрольного репертуара входят в программу «Пушкинская карта». Кроме того, в дни наших гастролей в этот раз состоится пресс-конференция, на которой, как планируется, будут присутствовать и учащиеся Псковского областного колледжа культуры. Они смогут задать любые волнующие их вопросы мне и артистам театра», – подытожил Владимир Рецептер.

В музее-заповеднике «Михайловское» дополнительно напомнили, что в проекте гастрольной афиши десять названий из постоянного репертуара «Пушкинской школы». Два спектакля, в том числе мелодрама А. Н. Островского «Без вины виноватые» (12+), обозначены как премьерные. Полную афишу предстоящих гастрольных показов «Пушкинской школы» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» можно найти на официальном сайте заповедника по адресу https://pushkinland.ru/2018/news/news23/news57.php. Билеты уже продают в кассах музея и, конечно, онлайн: главная страница сайта → плашка «Купить билет» → раздел «Мероприятия».

В музее также отметили, что организованные группы школьников и студентов перед спектаклями могут посетить экскурсии, занятия, мастер-классы. Оплатить их можно с помощью «Пушкинской карты».

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