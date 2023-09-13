Врачи приняли роды у россиянки, не знавшей о беременности

22:24, 13 сентября 2023, ПАИ

Стойкая ростовчанка терпела боль до последнего, но всё-таки решила сдаваться в руки врачам. В ночь с понедельника на вторник, 12 сентября, около полуночи, она приехала в городскую больницу № 8. Об этом сообщила «Комсомольская правда – Ростов» со ссылкой на Министерство здравоохранения Ростовской области.

«Пациентка поступила с острыми болями в животе. Как она сказала врачам, подозревает у себя миому матки и асцит», – прокомментировали в донском минздраве.

Но ни доброкачественной опухоли, ни скопления жидкости в брюшной полости у неё не обнаружили. Доктора сразу поняли, что женщина ошибается насчёт своего состояния и вот-вот родит. Уже через час всем отделением медики нянчили крепкого здорового малыша весом три с половиной килограмма.

Шокированная ростовчанка, которая только готовилась к операции и процедурам, в одночасье стала мамой. Уже утром маму и малыша перевели в другую больницу – в родильное отделение. Как уточнили в ведомстве, с ними всё хорошо.​