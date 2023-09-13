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Общество

Иностранные студенты заняли почти все квотные бесплатные места в российских вузах 

Из 30 тысяч выделенных Правительством РФ мест для иностранных студентов заполнены 28,5 тысячи, большую часть из них занимают студенты из СНГ, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Об этом пишут «Известия».

Он добавил, что к обучению в России проявляют интерес выпускники из стран СНГ – Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других. Следующими, кто выбирает для себя обучение в российских вузах, идут поступающие из стран ШОС и БРИКС.

«Китай, Египет в последнее время. В этом смысле данный год, мы считаем, не будет исключением, мы наберём заявленное количество», – подчеркнул министр.

Минобрнауки РФ предоставляет бесплатное обучение иностранным студентам в российских вузах в рамках квоты правительства.

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