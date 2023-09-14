Ливни и грозы обрушатся на Псковскую область

07:15, 14 сентября 2023, ПАИ

Грозы и ливни обрушатся на Псковскую область сегодня, 14 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«С периода с 06:00 до 09:00 часов с сохранением в течение дня местами по Псковской области ожидается грозы, местами ливни», – говорится в сообщении.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).