Пропавшую в Великих Луках 16-летнюю девочку нашли живой
Пропавшую в Великих Луках 16-летнюю девочки нашли живой. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Отметим, что с 11 сентября местонахождение девочки было неизвестно.
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