Пропавшую в Великих Луках 16-летнюю девочку нашли живой

07:40, 14 сентября 2023, ПАИ

Пропавшую в Великих Луках 16-летнюю девочки нашли живой. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Отметим, что с 11 сентября местонахождение девочки было неизвестно.