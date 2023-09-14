Дорожники укладывают асфальт на Крестовском шоссе в Пскове

08:22, 14 сентября 2023, ПАИ

Дорожники меняют асфальт на Крестовском шоссе ночью. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Ночные смены на Крестовском шоссе. Дорожники работают в ночь, чтобы не мешать трафику. Планируют уложиться в две ночи, если не будет дождя», – отметил Борис Елкин.

По его словам, асфальт поменяют от Крестовского шоссе до железнодорожного переезда. «После выравнивающего слоя будет замена бордюра, а потом верхний слой», – уточнил глава Пскова.