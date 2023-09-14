До +20 градусов обещают сегодня в Пскове

09:17, 14 сентября 2023, ПАИ

14 сентября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, днём местами возможны грозы. Ветер северных направлений умеренный. Температура днём от +18 до +23 градусов, ночью – от +6 до +11 градусов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

В Пскове температура днём от +18 до +20 градусов, ночью – от +8 до +10 градусов. В Великих Луках температура днём от +21 до +23 градусов, ночью – от +9 до +11 градусов.