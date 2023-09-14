Два человека пострадали в ДТП в Печорском районе

09:53, 14 сентября 2023, ПАИ

ДТП произошло в Печорском районе, в пяти-семи километрах от Изборска в сторону Пскова. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»















Водитель автомобиля Kia не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали два человека. Пассажир госпитализирован в тяжёлом состоянии. Водителю оказывается помощь на месте. По словам очевидца, во время обгона водитель не справился с управлением, после чего произошло ДТП.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.