Не проходивший диспансеризацию 49-летний пскович слёг с тяжёлой формой туберкулёза

09:26, 14 сентября 2023, ПАИ

Не проходивший диспансеризацию 49-летний пскович слёг в диспансер с тяжёлой формой туберкулёза. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В июле этого года в противотуберкулёзный диспансер Пскова поступил 49-летний пациент в тяжёлом состоянии. Ранее туберкулёзом он не болел, а последний раз делал рентген восемь лет назад, когда лежал в больнице с двухсторонней пневмонией.

После этого больной за медицинской помощью не обращался, диспансеризацию не проходил, длительно злоупотреблял алкоголем. Несмотря на кашель с гнойной мокротой, постоянную температуру около 37-37.5, одышку, слабость, снижение веса к врачам не обращался.

Запущенная стадия туберкулёза лёгких была выявлена на КТ после вызова скорой, а пациент был госпитализирован в противотуберкулёзный диспансер.

«Если бы мужчина регулярно проходил диспансеризацию, которая проводится бесплатно благодаря национальному проекту «Здравоохранение», то туберкулёз был бы выявлен на более ранней стадии, когда хорошо поддаётся медикаментозному лечению, – для этого в рамках диспансеризации делается флюорография. Диспансеризацию можно проходить с 18 до 39 лет – раз в три года, после 40 – ежегодно, также ежегодно проводятся профилактические осмотры – для прохождения обращайтесь в поликлинику по месту прикрепления», – рекомендовали в комитете.