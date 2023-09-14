Российские рестораны осенью могут поднять цены до 20%

11:04, 14 сентября 2023, ПАИ

Российские рестораны осенью могут поднять цены на уровне 15-20 % из-за подорожания продуктов, бензина, заработных плат и прочего. Заведения намерены скорректировать меню: состав блюд, используемые ингредиенты, снизить долю дорогих продуктов в блюде. Эксперты полагают, что повышение цен должно затронуть только те позиции, в составе которых используют подорожавшие продукты, пишет газета «Известия».

«Рестораны стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подорожания всего: продуктов, бензина, логистических услуг», – уточнил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

При этом в июне общепит уже поднимал ценник в среднем на 10 %. Но тогда подорожание было связано с ростом цен на импортные продукты до 35 %, сообщали рестораторы. Также в 2022 году блюда в российских точках уже выросли в цене в среднем на 15-20 %.

Спрос, как обычно в таких случаях, сначала немного упадёт, а потом восстановится, но, возможно, не в полном объёме, полагает гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. Это зависит от того, как быстро будут расти зарплаты вслед за общей инфляцией, заключила она.