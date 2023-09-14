Американский дрон-разведчик наблюдает за Псковом с расстояния в 130 км

09:54, 14 сентября 2023, ПАИ

Дрон-разведчик RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 находится менее, чем в 130 километрах от Пскова, сообщается в телеграм-канале «Военная хроника».

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Американский беспилотник наблюдает за объектами Пскова, уверяют авторы канала.

Ключевой особенностью беспилотника этой модификации является его способность взаимодействовать с самолётами E-3A класса дальнего радиолокационного действия и воздушными командными пунктами НАТО.

«Как правило, разведывательная активность самолётов и беспилотников НАТО совпадает с попытками Киева террористических атак районов России», – пишут в канале.