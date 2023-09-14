Псковичей поймали на краже алкоголя и косметики
Росгвардейцы задержали двух псковичей, которые пытались похитить товары из магазинов города. Преступления произошли 13 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии России по Псковской области.
Экипаж группы задержания выехал в магазин на Октябрьском проспекте и задержал мужчину, пытавшегося похитить спиртные напитки.
В 15:00 в магазине на улице Труда сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего псковича, который вынес из магазина косметику.
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