Псковичей поймали на краже алкоголя и косметики

10:32, 14 сентября 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали двух псковичей, которые пытались похитить товары из магазинов города. Преступления произошли 13 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии России по Псковской области.

Экипаж группы задержания выехал в магазин на Октябрьском проспекте и задержал мужчину, пытавшегося похитить спиртные напитки.

В 15:00 в магазине на улице Труда сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего псковича, который вынес из магазина косметику.