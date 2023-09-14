Завершается реставрация Большой звонницы в Псково-Печерском монастыре

09:59, 14 сентября 2023, ПАИ

Завершается реставрация фасадов Большой звонницы Псково-Печерского монастыря, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Особенностью конструкции звонницы является примыкание к внутренней строне склона и процессы осыпания, которые удалось остановить, рассказали реставраторы. По проекту устроены гидробарьеры и инъектирована кладка основания и стен. Отреставрированы элементы, украшающие главки Большой звонницы. Приведены в порядок и установлены колокола.

Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной. Она насчитывает шесть основных пролётов (звонов) и седьмой, пристроенный позднее. Собрание колоколов – одно из самых значительных на Северо-Западе России.