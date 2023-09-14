Ливневая канализация Пскова с осадками должна справляться – «Горводоканал»

10:04, 14 сентября 2023, ПАИ

Цех ливневой канализации МП Пскова «Горводоканал» работает в штатном режиме, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия со ссылкой на начальника цеха Михаила Васильева.

«Несмотря на обильные осадки, цех ливневой канализации пока работает по плану. Мы всё лето прочищали магистральные ливневые коллекторы: избавлялись от засоров, иловых отложений, доставали обломки асфальта, камни. Ливневая должна справляться хорошо, – сказал Михаил Васильев.

«Есть проблемные места в городе, где из-за малого диаметра труб во время большого объёма стоков вода уходит не сразу, а через время: в районе 30-40 минут. Это традиционно ливневка на улицах Юбилейная, Народная, Западная, Конная. Могут быть подтопления во дворах, но мы пока не обслуживаем дворовые территории, так как работаем в рамках выделенных субсидий», – рассказал начальник цеха ливневой канализации МП «Горводоканал».

«По подтоплениям в городе работаем через аварийно-диспетчерскую службу. По заявкам будем выезжать откачивать воду, прочищать дождеприёмники» – отметил он.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб работают круглосуточно: 79-20-60, канализация – 55-63-10.