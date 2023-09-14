Спортсмены из Псковской области стали призёрами на Всероссийских соревнованиях по бадминтону

10:54, 14 сентября 2023, ПАИ

Спортсмены из Псковской области Екатерина Огинская и Эдуард Барканов стали призёрами Всероссийских соревнований по бадминтону лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в Чите с 8 по 13 сентября. Об этом ПАИ сообщили в центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России.

Екатерина Огинская завоевала серебро в смешанном парном разряде вместе с партнёром из Чувашской республики.

Эдуард Барканов стал серебряным призёром в одиночном разряде, а также бронзовым в мужском парном разряде вместе со спортсменом из Московской области и в парном смешанном разряде со спортсменкой из Самарской области.

Напомним, что 23 сентября в спорткомплексе «Писковичи» пройдёт открытый турнир по бадминтону.

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