Областной фестиваль творчества пожилых людей пройдёт в Пскове в октябре

15:59, 14 сентября 2023, ПАИ

Областной фестиваль творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+» пройдёт в октябре в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

К участию в фестивале приглашаются самодеятельные исполнители и творческие коллективы муниципальных учреждений культуры Псковской области, возраст участников – от 60 лет. Участники могут подать заявку по четырём номинациям: песенное творчество, танцевальное творчество, художественное слово, декоративно-прикладное творчество.

Фестиваль пройдёт в три этапа. Приём заявок на фестиваль стартует 1 октября, затем с 8 октября пройдёт смотр конкурсных выступлений, а гала-концерт и награждение победителей состоятся 15 октября.