В России начнут быстрее расселять граждан из аварийного жилья

11:45, 14 сентября 2023, ПАИ

Возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья получат регионы России с 1 января 2024 года. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идёт о регионах, которые продолжают работу в рамках программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Со следующего года в рамках проектов комплексного развития территорий они смогут параллельно начать реализацию новой программы, которая касается домов, признанных аварийными после 2017 года. Это позволит регионам ускорить темпы расселения непригодного жилья и даст возможность людям быстрее переехать в новые квартиры.

На переселение граждан из аварийного жилья в рамках проектов комплексного развития территорий установлен отдельный лимит – 10 % от объёма федерального финансирования, предусмотренного на расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. С соответствующей заявкой на предоставление финансовой поддержки субъекты смогут обратиться в Фонд развития территорий.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».