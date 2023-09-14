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Общество

Пчёлы, колёса, саженцы: «Почта России» составила рейтинг нестандартных отправлений в Псковской области

Клиенты «Почты России» в Псковской области часто получают посылки, которые отличаются от стандартных по весу и размеру. Компания составила рейтинг необычных почтовых отправлений.

Фото: «Почта России»

Для доставки почтой у псковичей пользуются популярностью крупногабаритные почтовые отправления, такие как подвесные кресла, садовые качели, бытовая техника, запасные части для автомобилей: капоты, бамперы, лобовые стёкла и колёса для автомобилей и тракторов. Такие посылки отправляют в упакованном и опечатанном виде в фабрично-заводской упаковке, которая соответствует размерам вложения и сохраняет его. Например, в коробках из плотного картона или фанерных ящиках, обёрнутых в стретч-плёнку.

Весной и летом в Псковскую область поступают посылки с пчёлами. Чаще всего они едут из южных регионов России. Посылка выглядит так: на самой коробке – наклейка с пчелой, как предупреждение о ценном грузе внутри, и отметка «Осторожно. Пчёлы. С ветеринарным свидетельством». Внутри упаковки между двумя картонными листами закреплено несколько небольших специальных контейнеров. В одной ёмкости обычно находится одна пчелиная матка и девять рабочих пчёл. На время доставки в контейнеры закладывают специальное питание для насекомых. Вес посылки около 400 грамм. Сотрудники почты лично сопровождают «живые» посылки до момента передачи адресату.

Особое место в рейтинге необычных почтовых отправлений занимают саженцы из крупнейших российских питомников. Чаще всего жители области заказывают их из Московской области. Отправители подготавливают деревья и кустарники к транспортировке особенным образом. Для защиты корневой системы сотрудники питомников используют пластиковые контейнеры, полиэтиленовую плёнку и мох. «Почта России» уделяет отдельное внимание почтовой обработке и сортировке таких посылок: их доставка осуществляется в сжатые сроки.

«Почта России» с особым трепетом и осторожностью перевозит нестандартные посылки. С начала года почта обработала в Псковской области уже около 400 000 посылок и крупногабаритных почтовых грузов, в том числе 60 000 экспресс-отправлений EMS. Каждое отправление получает трек-номер, по которому адресат может отследить местонахождение своего заказа. Информацию можно найти на сайте «Почты России» или в мобильном приложении компании», – рассказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

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