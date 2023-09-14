Псковский футболист подписал соглашение с петербургским «Зенитом»

11:38, 14 сентября 2023, ПАИ

Воспитанник ФК «Псков-747», уроженец Пыталово Ярослав Михайлов подписал соглашение с действующим чемпионом премьер-лиги России петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Зенит».

Соглашение с Ярославом Михайловым рассчитано на четыре сезона с возможностью продления. Нынешний сезон футболист проведёт на правах аренды в «Оренбурге».

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