Псковский футболист подписал соглашение с петербургским «Зенитом»
Воспитанник ФК «Псков-747», уроженец Пыталово Ярослав Михайлов подписал соглашение с действующим чемпионом премьер-лиги России петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Зенит».
Соглашение с Ярославом Михайловым рассчитано на четыре сезона с возможностью продления. Нынешний сезон футболист проведёт на правах аренды в «Оренбурге».
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