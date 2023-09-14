Более 200 человек пострадало от укусов клещей в Псковской области
Более двухсот человек пострадало от укусов клещей в Псковской области за неделю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
С 6 по 13 сентября в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 208 человек, в том числе 38 детей.
С начала сезона активности клещей по поводу укусов зарегистрировано 3 042 обращения, из них 787 – дети. В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений уменьшилось на 1,3 %. При этом чаще на 1,9 % от клещей в этом году страдали дети. За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 2 612 человек, в том числе 672 – дети.
Первый случай присасывания клеща в 2023 году был зарегистрирован 26 марта (в 2022 году – 31 марта).
Отметим, что с 1 марта 2023 года в рамках реализации плана по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит еженедельный мониторинг за заболеваемостью инфекциями, передающимися иксодовыми клещами (ИПК). Ранее псковичам рассказали, что делать при укусе клеща.
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