Служба семейного консультирования «Содействие» получила грантовую поддержку по нацпроекту «Образование»

12:57, 14 сентября 2023, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие», созданная в ПсковГУ при содействии Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», в третий раз получила грантовую поддержку на реализацию своей деятельности в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Основная задача деятельности службы – безвозмездное оказание комплексной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей.

Специалисты проекта – это психологи, педагоги, социальные работники и социальные педагоги, дефектологи. Все эксперты имеют подтверждённую квалификацию. Руководитель службы – Екатерина Ковалевская.

Приём заявок осуществляется по телефону 8-951-750-63-19 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00) или по электронной почте (круглосуточно) sodejstvie@pskgu.ru.

Отметим, служба выпускает онлайн-версию журнала «PROсемью», посвящённую семейным вопросам. Подписаться можно здесь.